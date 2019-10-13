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  3. KKTC'li bakandan Akıncı'nın skandal sözlerine sert tepki

KKTC'li bakandan Akıncı'nın skandal sözlerine sert tepki

KKTC'li bakandan Akıncı'nın skandal sözlerine sert tepki

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Taçoy, 'Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okudum. 5 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklama, seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olmuştur' ifadelerini kullandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un paylaşımında şunları ifade etti: "Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarını şaşkınlıkla okudum. 5 ay sonraki seçime yönelik yapılan bu açıklama, seçim stratejisinden öte gönüllerde tarif edilemez kırgınlıklara neden olmuştur.

Türkiye'nin terörle mücadelesini yok sayarak, iç politik kaygılar güden Cumhurbaşkanı'nın düştüğü durum; üzücüdür. Kıbrıs Türkü, Türkiye ile birliktedir. Birlikte ağlamakta birlikte gülmektedir.

Sn. Akıncı'nın bizleri Rum katliamlarından kurtaran Barış Harekatı'na dönük söylemleri de kabul edilemez. 'Akan kandır, su değil' diyen Akıncı, terör örgütlerinin vahşetleri karşısında neden bir cümle kurmamıştır.

Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler, Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleye sonuna kadar destekliyoruz. Bir ulusun var olabilmesi için kahraman ordumuzun mücadelesine her zaman destek verdik, vereceğiz."

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