Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1202
  • 6,8354
  • 317.049
  • 111135
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

KKTC, 5 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den KKTC vatandaşı dışında yolcu kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bu ülkelerden gelecek KKTC vatandaşlarının ise Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında, salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden, ülkemize uçuş kısıtlamaları kararı alınmıştır. Buna göre, 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin’den ve 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan adamıza yolcu kabul edilmemektedir. KKTC vatandaşları bu kısıtlamanın dışında olup onlar ile ilgili uygulama ise şöyle olacaktır: Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelecek KKTC vatandaşları Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracaklar ve sağlık kontrolünden geçirileceklerdir. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar, Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilirler. Şu anda bu ülkelerde olan vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi, bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur."

DHA

 


Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Miray Daner'den tokat gibi cevap!
Ebru Şallı'dan hamilelik açıklaması
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
<p data-card-id='acdadba4-9aee-4e96-7c72-9f698cb9539a' data-card-type='Text'>Rusya'nın desteklediği

SİHA'lar bir Pantsir daha vurdu: Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Isınınca 10 kat büyüyor! İlk kez Sivas'ta çıkartıldı

Dünyanın en tehlikeli yollarından bir Türkiye'de