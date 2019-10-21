'Kızlarınızı da kaçırırız tehditi'

Ayşegül Biçer, oğlunun YPG’li teröristler tarafından alıkonulduğu dile getirerek, “Bu 49 gün içerisinde defalarca tehdit aldım. Sosyal medya olsun, yüz yüze olsun, silahla olsun. Her türlü tehdit aldım. Ben bu tehditlere boyun eğmiyorum. Boyun eğmiş olsaydım burada eylemi devam ettirmezdim. O kadar alçak yüzleri var ki, iki kız çocuğumla beni tehdit ediyorlar. Onların topunu iki kız çocuğumun tırnağına kurban ederim. Eylemim sonuna kadar devam edecektir. Buradan kalkmıyorum. Ben Kürt’üm, benim adıma Kürtlük davası diye geçiştirmesinler. Biz bu davayı kabul etmiyoruz. Bizi mecliste de savunmasınlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti her türlü bizi savunuyor, bizim arkamızda” dedi.