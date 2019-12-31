Kızlar dağda değil okulda

OSMAN NURİ CERİT

Seçimleri AK Parti’nin adayının kazanması en çok bölgedeki kız çocuklarının hayatını değiştirdi. Özellikle maddi durumu iyi olmayan, anne babasını kaybeden kız çocuklarının dağa değil hayata tutunmalarını sağlamak için özel bir proje başlatıldı. Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği, kız çocuklarının eğitimi için seferberlik başlattı. Bu kapsamda Şırnaklı kadınlar, el emeği ile ürettikleri ürünleri kız çocuklarının okuması için bağışlıyor. Yerel yönetimin katkısı ile açılan el emeği ürün sergisinin geliriyle yaklaşık 100 genç kızın eğitim masraflarının karşılanması hedefleniyor. Dernek Başkanı Hatice Atan, kadınlara başta eğitim olmak üzere her alanda destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

SİLAH DEĞİL KALEM

Dernek Başkanı Atan şunları söyledi: “Şırnaklı kız çocuklarımız için binamızın temelini sağlam attık. Onlar için depreme, sele dayanaklı bir bina inşa ediyoruz. Biz tohum ekiyoruz, istiyoruz ki siz de ırmak olun, bir damla su olun, tohumları birlikte besleyelim. Kız çocukları karanlıkları aydınlatsın istiyoruz” Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kız çocuklarının eğitim şartlarını kolaylaştırmak istediklerini vurgulayarak, “Kız çocuklarının okula devam etmelerini sağlamalıyız. Okumayanların da eğitime devam etmeleri için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.