'Kızım, devlete teslim ol'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 93’ncü gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine devam ettiğini söyledi. Eylemin sonunda çocuklarına kavuşacaklarına dair umutlu olduklarını belirten Akkuş, çocuklarına kavuşmak için yaptıkları eyleme toplumun tüm kesiminden destek beklediklerini dile getirdi. Akkuş, şöyle konuştu: “Yeter artık, çocuklarımızı geri versinler. Onlardan başka bir şey istemiyoruz. Kızımı alana kadar buradan gitmeyeceğim. Onlar götürmüş, onlar geri getirsin. Nerede olduklarını biliyorlar. Kızım, 92 gündür senin için burada oturuyorum, eğer beni duyuyorsan dön artık devlete teslim ol. Allah büyüktür bugünler de geçecek kızım. Teslim ol gel hepimiz seni bekliyoruz. Çocuklar evlerine dönsün.”

YERİNİZ ORASI DEĞİL

Süleyman Aydın ise 3 gün önce ikna çalışmaları sonucu teslim olan iki teröristin, annelerin yaptığı oturma eyleminden çok etkilendiğini duyduklarını belirterek şunları kaydetti: “Darısı bizim çocuklarımızın başına. İnşallah teslim olurlar. Çocuklarımızın yeri onların yanı değil, vatanlarıdır” diye konuştu.