Kızılay'ın ilk plazma bağışçısı Dr. Kürşat Demir koronavirüsü yendi, hayat kurtarmaya devam ediyor

BÜLENT ŞANLIKAN



Koronavirüsü yenen ve gönüllü olan sağlık çalışanı Op. Dr. Kürşat Demir, Kızılay’ın ilk plazma bağışçısı oldu. Dr. Demir’den alınan plazma ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlayacak. “Bir iyileşen hasta, 6 hastanın umudu oluyor” diyen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, immün plazma tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını açıkladı. Bakanlığın bekleme listesine göre plazmaların nakil edileceğini belirten Kınık, “Virüsü yenen kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın kahramanı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.



Dr. Kürşat Demir, “Ben bu bağışı bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Kızılay’a çabaları için teşekkür ederim” dedi.