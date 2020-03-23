Kızılay Meydanı'na sağlık kabini

2 hemşireyle 1 doktorun bulunduğu sağlık kabininde isteyen vatandaşların ateş ve tansiyonları ölçülecek. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfetten Aslan, “İlk aşamada iki tane kabini de Ulus meydan ve Hacıbayram Camii civarında hizmete almayı planlıyoruz. Burada sağlık görevlilerimiz talep eden vatandaşların ateşlerini ve tansiyonlarını ölçecekler, osimetre ile kandaki oksijen miktarını ölçecekler ve bilgilendirecekler. Olumsuz bir durum anında da Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki yönergelerine göre hareket edip ilgili birimlere ateşi yüksek vatandaşlarımızı teslim edeceğiz” dedi.

DHA

