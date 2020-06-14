14 Haziran 2020 Pazar 20:13 | Son Güncelleme:
Kızılay Başkanı Kınık'tan Bingöl depremi sonrası dikkat çeken uyarı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli" uyarısında bulundu.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli" uyarısında bulundu.
Kınık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"17:24 - 5.7 Büyüklük
17:34 - 4.6 Büyüklük
18:09 - 4.7 Büyüklük
Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli. Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti."