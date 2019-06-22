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  3. 'Kız kaçırma' kavgasına karışan DEAŞ'lı yakayı ele verdi

'Kız kaçırma' kavgasına karışan DEAŞ'lı yakayı ele verdi

'Kız kaçırma' kavgasına karışan DEAŞ'lı yakayı ele verdi

Ankara'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan kişinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde "kız kaçırma" meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı.
Kavganın kısa sürede büyümesiyle bir kişi yanında bulunan pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Olay yerinde devriye görevinde bulunan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan T.D'nin terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan T.D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

(AA)

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