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Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Adana'da kasaplık yapan Özkan Temel elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü.

Adana’nın Kozan ilçesinde kasaplık yapan Özkan Temel (22), elini kıyma makinesine kaptırdı. Elinin sıkıştığı makineyle hastaneye götürülen Temel'in . bileğinden kesilen elinin dikilmesi için çalışıldığı belirtildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesi’nde bulunan kasapta çalışan kasap Özkan Temel, iddiaya göre kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine iş yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralı Temel, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından elinin sıkıştığı makineyle birlikte Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Temel, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bileğinden kesilen elinin dikilmesi için doktorların yoğun çaba sarf ettiği Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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