Kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu!

Kitabını yazdığı yolda yürüyüşe çıkan ve kaybolan Clow, 15 saat sonra jandarma ekiplerince bulundu. Kate Clow ve arkadaşlarına, sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 450 lira ceza uygulandı. Antalya’dan Fethiye’ye kadar uzanan 535 km’lik ‘Likya Yolu’, Türkiye’nin en uzun yürüyüş yolu olarak biliniyor.

DHA

