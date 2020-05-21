Kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu!
Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu'nun ortaya çıkmasında 1997 yılında yazdığı kitapla büyük katkısı bulunan amatör tarihçi Kate Clow (73), önceki akşam arkadaşlarıyla kamp yaptı.
Kitabını yazdığı yolda yürüyüşe çıkan ve kaybolan Clow, 15 saat sonra jandarma ekiplerince bulundu. Kate Clow ve arkadaşlarına, sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 450 lira ceza uygulandı. Antalya’dan Fethiye’ye kadar uzanan 535 km’lik ‘Likya Yolu’, Türkiye’nin en uzun yürüyüş yolu olarak biliniyor.
DHA