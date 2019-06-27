Kışlalarda erken terhis heyecanı

Yeni askerlik sistemi düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak. Yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düştü. Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar terhis olabilecek. İstemeleri ve uygun görülmeleri halinde ise askerlik hizmetine devam edebilecek.

KOORDİNASYON KURULDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği NATO Karargâhı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Akar, ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını üzerine şunları söyledi: “Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza bela olmadan bunu da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bununla alakalı koordine etmek üzere bir merkez kuruldu.”

ERKEN TERHİS SEVİNCİ

Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesinin ardından erken terhisler başladı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’ndaki 58 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının ardından evlerinin yolunu tuttu. Er Talha Alptekin, “9 aydır askerdim. Bizim için sürpriz oldu” dedi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda da askerlerin kimi 5 gün, kimi de 6 ay önceden erken terhis sevinci yaşadı.

DİYALOG SÜRECEK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, NATO Karargahı’nda bir araya geldi. S-400'ler konusunda Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesiyle diğer ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

PROVOKASYONDAN UZAK DURUN

Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki ülke arasındaki sorunların iyi komşuluk içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Son dönemde Yunanistan’dan gelen Ege ve Akdeniz’le ilgili açıklamaların altını çizen Bakan Akar, provokatif açıklama davranışlardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti.