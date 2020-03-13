'Kışlada çarşı izni yapılmayacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk” dedi.

Komutanlarla birlikte dün ASELSAN’ı ziyaret eden Bakan Hulusi Akar, kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine uzaktan selamlaştı.