Kısıtlı günler kapıya dayandı

Hem yeni vaka, hem de ağır hasta sayısı 18 Ağustos’ta son 10 günün zirvesini gördü. Bilim Kurulu üyeleri uyarılara kulak asmayan vatandaşlar nedeniyle vakaların önüne geçmenin yollarını arıyor.

İL VE BÖLGESEL DÜZENLEME



AKŞAM’ın edindiği bilgilere göre kendi aralarında yaptıkları görüşme ve gerçekleştirilen toplantılarda pandeminin ilk aylarındaki yasakların yeniden gündeme gelmesini konuşan Bilim Kurulu üyeleri, ilgili bakanlıklara bir dizi önerilerde bulunacak. Uzmanlar, her ilde salgının farklı şekilde ve hızda yayıldığını, bu nedenle de Türkiye genelini kapsayan tedbir ve kısıtlama yerine; il ve bölgesel bazda yasakların hayata geçirilmesini önerecek.

YASAKLAR DÖNEBİLİR

Bu kapsamda il ve bölgesel bazda yapılacak istatistik çalışmalarına göre, vakaların tırmandığı illere şu kısıtlamalar getirilebilir: Vaka sayısının çok olduğu illere giriş-çıkış kısıtlaması, haftasonu sokağa çıkma yasağı, 65 yaş ve üzerindeki kişilerle ile 18 yaş altındaki çocuk ve gençler için kısıtlamalar, sahil şeridinden yürüyüş ve piknik, restoran ve kafelerin çalışma saatlerinde kısıtlamalar, toplu taşımada kapasite düşürülmesi.

SALGINI TETİKLEYEN FAKTÖRLER BELİRLENDİ



Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan analizlere göre, Türkiye’nin her bölgesinde bulaşın farklı şekilde yayıldığı belirledi. Bazı kentlerde salgın kontrol altına alınabilirken, bazı illerde ise artışların önüne geçilemiyor. Yapılan çalışmalarda büyükşehirlerde toplu taşıma, kafe ve restorantlar, alışveriş; turizm bölgelerinde plaj, havuz, eğlence mekanları ile kafe ve restoranların; Anadolu’da da düğün, nişan, asker uğurlama, aile ziyaretleri gibi faktörlerin, salgının en önemli yayılma sebebi olarak öne çıktığı görüldü.

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