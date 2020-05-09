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  3. Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalandı! Nedeni ise başka çıktı

Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalandı! Nedeni ise başka çıktı

Kısıtlamaya rağmen sokakta yakalandı! Nedeni ise başka çıktı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Polis ekiplerince neden sokakta olduğu sorulan genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.

Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

(DHA)


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