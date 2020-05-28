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  3. Kısıtlamalar devam edecek mi? Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yapacak
28 Mayıs 2020 Perşembe 18:13 | Son Güncelleme:

Kısıtlamalar devam edecek mi? Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Kısıtlamalar devam edecek mi" Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan'ın, kritik toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Başkan Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.


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