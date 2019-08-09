Kısırlaştırma yetersiz kuduz riski artıyor

Yelda GÖKDAĞ

Sağlık ve Tarım Bakanlığı uzmanları, sokak hayvanı popülasyonuna ilişkin TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. Türkiye’de sahipsiz 2 milyon sokak hayvanının bulunduğunu söyleyen Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, "Belediyelerin sorumluluğunda 14 yılda 1 milyon 198 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Yılda ortalama 85 bin. İşlem başına belediyelere 65 TL ödendi. Bu sayı yıllık 200 bine ulaşsa da hayvanların yıllık üreme sayısı 300 bine çıkıyor. Üremenin kontrol altına alınması için yıllık 400-500 bin kısırlaştırma gerekiyor” dedi.

Kimyasal işlem geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, ağrısız ve acısız bir yöntem olan kimyasal kısırlaştırma için çalışma başlatarak Kimyasal Kısırlaştırma Komisyonu kurdu. Bilimsel çalışmaların ardından kimyasal kısırlaştırma öncelikle sokak hayvanlarına uygulanacak.

Kuduz aşısına her yıl 25 milyon TL

Sağlık Bakanlığı Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Seher Topluoğlu, kuduz riskinin her geçen gün arttığını belirterek şöyle dedi: “2010’da yıllık 150 bin olan kuduz riskli temas sayısı, 2018’de 280 bine ulaştı. Sağlık Bakanlığı, kuduz aşısı ve immunoglobulin için her yıl 20-25 milyon TL bütçe ayırıyor.”