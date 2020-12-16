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  • Kış lastiği denetimlerinde 17.040 kural ihlali tespit edildi
16 Aralık 2020 Çarşamba 11:43 | Son Güncelleme:

Kış lastiği denetimlerinde 17.040 kural ihlali tespit edildi

Kış lastiği denetimlerinde 17.040 kural ihlali tespit edildi

Ülke genelinde 7 - 11 Aralık tarihleri arasında "Kış Lastiği Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. 17.040 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Ülke genelinde 7 - 11 Aralık tarihleri arasında "Kış Lastiği Kullanımına" yönelik özel denetim gerçekleştirildi. 17.040 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

EGM'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan verilere göre, 212.638 araç kontrol edildi., 565 araç ise trafikten men edildi.

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