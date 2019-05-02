Kırşehir'de bıçaklanmış halde bulunan 14 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında tarlada çalışan bir çiftçinin ihbarı üzerine bulunan Z.G'nin (14), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Yakınları, ortaokul öğrencisi Z.G'nin tedavisine refakat ediyor.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Z.G'nin, yaklaşık 3 gün önce Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden babaannesinin ikamet ettiği Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köye gitmek için kaçtığını ve bir araca binerek yola çıktığını söylediği belirtildi.

Z.G'nin, araç Mucur'a bağlı Kurugöl köyüne geldiğinde şoförün kendisini bıçaklayarak yol kenarındaki sazlık alana attığını, dün akşam saatlerinde tarlasına gübre atan bir çiftçi tarafından fark edildiğini, jandarma ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Mucur Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri de Z.G'yi aracına aldıktan sonra bıçaklayıp sazlık alana attığı iddia edilen sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Z.G, dün Kırşehir'de Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sazlık alanda bıçakla yaralanmış bulunmuştu.

(AA)