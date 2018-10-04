Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü. 4 milyon ödülle aranan PKK'lı terörist Mehmet Sait Sürer Mardin'de etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir.