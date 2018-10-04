HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1+listedeki+ter%C3%B6rist+etkisiz+hale+getirildi

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü. 4 milyon ödülle aranan PKK'lı terörist Mehmet Sait Sürer Mardin'de etkisiz hale getirildi

x

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

"06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve  hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen  2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde  "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu  tespit edilmiştir.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'da 'name tag' dönemi

'Türkiye'ye karşı Yunanistan’ın gardını alması lazım'

En Çok Okunanlar