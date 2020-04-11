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  3. Kırmızı düdük 'evde kal' için çalıyor

Kırmızı düdük 'evde kal' için çalıyor

Kırmızı düdük 'evde kal' için çalıyor

Zonguldak'ta emniyetin çocuklara yönelik ‘kırmızı düdük' kampanyasında görev alan İlkokul 3. sınıf öğrencisi Yıldırım Ceylan, koronavirüsle mücadele için maskeli dünya haritası ile hazırladığı şarkıyı çok sevdiği polis amcalarına yolladı.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı “Mesajı aldık” başlığı ile küçük Yıldırım’ın videosunu paylaşırken “Kırmızı düdüklü müfettişler göreve” diyerek çocuklardan anne babalarını sosyal mesafe ve evde kal kuralına uyması için denetlemelerini istedi. 


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