Kırmızı düdük 'evde kal' için çalıyor
Zonguldak'ta emniyetin çocuklara yönelik ‘kırmızı düdük' kampanyasında görev alan İlkokul 3. sınıf öğrencisi Yıldırım Ceylan, koronavirüsle mücadele için maskeli dünya haritası ile hazırladığı şarkıyı çok sevdiği polis amcalarına yolladı.
DEVRİM TOSUNOĞLU
Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı “Mesajı aldık” başlığı ile küçük Yıldırım’ın videosunu paylaşırken “Kırmızı düdüklü müfettişler göreve” diyerek çocuklardan anne babalarını sosyal mesafe ve evde kal kuralına uyması için denetlemelerini istedi.