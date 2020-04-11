Kırmızı düdük 'evde kal' için çalıyor

DEVRİM TOSUNOĞLU



Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı “Mesajı aldık” başlığı ile küçük Yıldırım’ın videosunu paylaşırken “Kırmızı düdüklü müfettişler göreve” diyerek çocuklardan anne babalarını sosyal mesafe ve evde kal kuralına uyması için denetlemelerini istedi.