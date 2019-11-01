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  3. Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 kadın, beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Duruca köyü Suriye sınır hattında düzenledikleri operasyonda, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 2 kadını, beraberlerindeki 3 çocukla yakaladı.

Kimlik kontrollerinde, Rusya vatandaşları E.K. ve E.S. oldukları belirlenen teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İnterpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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