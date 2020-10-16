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16 Ekim 2020 Cuma 10:54 | Son Güncelleme:

Kırmızı bültenle aranan terörist Adana'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terörist Adana'da yakalandı
AA

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da sahte Suriye kimliğiyle yakalandı.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'nin (30) kente geldiğini belirledi.

Ekipler, Tunus uyruklu terör örgütü üyesini, sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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