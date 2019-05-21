Kırklareli'nde deredeki balık ölümleri dikkat çekti

Kırklareli'nde Şeytan Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı. Alınan bilgiye göre, Değirmencik köyünde Şeytan Deresi'nde ölü balıkların olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı. Köy muhtarı Vahit Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinden geçen derede dün ve bugün balık ölümleri yaşandığını söyledi. Daha önce de bu şekilde balık ölümlerinin yaşandığını ifade eden Kocaman, suyun çok kirli bir şekilde aktığını belirtti.

Bölgedeki çiftliklerin atıklarını dereye bıraktığını iddia eden Kocaman, "Bu dereden biz hayvanlarımızı suluyoruz. Burada resmen bir katliam yapılmış. Bu kadar balığın öldüğünü gördüğümüzde şaşırdık. Babaeski'ye kadar balık ölümleri var. Biz ciddi anlamda tedirgin oluyoruz. Yetkililerin bir an önce tedbir almamalarını istiyoruz." diye konuştu. Köy sakinlerinden Ali Samancı da ölü balıkları gördüğünde çok korktuğunu ve hemen muhtara haber verdiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dereden numune aldı. Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)