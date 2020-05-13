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  3. Kırıkkale'de Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı

Kırıkkale'de Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı

Kırıkkale'de Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı

Kırıkkale Valiliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için arsa tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde stratejik bir yatırım olan Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulumu için özel bir firmaya yer tahsis işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Şubat'ta Delice ilçesindeki ziyaretinde bir özel sektör firma tarafından Kırıkkale'ye F-16 ve SİHA Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi kurulacağının müjdesini vermişti.

(AA)


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