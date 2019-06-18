Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8371
  • 6,5395
  • 253.466
  • 93.941
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, dün gece etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale- Samsun ile Kırıkkale- Yozgat karayolu ulaşıma kapandı. Sabaha kadar süren çalışmalarda Kırıkkale-Samsun karayolu ulaşıma açılırken, Kırıkkale-Yozgat karayolunda ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat ile Kırıkkale-Samsun karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı. Bölgeye jandarma, AFAD, il özel idare, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmanın ardından Kırıkkale-Samsun karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kırıkkale-Yozgat karayolunun Çerikli beldesinde ise yol altında su akışını sağlayan menfezin çökmesi sonrası çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında yolun tek şeridi trafiğe açılırken, ulaşım Çerikli beldesi ile Delice arasında bulunan köy yolundan sağlanıyor. Bu arada ekili arazilerin sular altında kaldığı ilçede, çok sayıda ev ve işyeri su bastığı öğrenildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuba Ünsal'ı görenler tanıyamadı
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
<p>Küçükçekmece Belediyesi´nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerle ağaç budamayı deneyimle

Ağaç Budamak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Ünlü isimlerin bedelli askerlik paylaşımları