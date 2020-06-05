Kırda yer kalmadı

GÜRKAN ATA / ÖZGÜL ÖZTÜRK



Koronavirüsle mücadele sürerken normalleşme süreciyle birlikte düğün hazırlıkları da yeniden başladı. Henüz yasağın kalkmadığı düğün sezonunun 1 Temmuz’dan sonra açılması beklenirken çiftler çoğunlukla, açık hava düğünleri için randevu alıyor. Kır düğünlerine olan ilginin artması; villa, bağ evi, çiftlik ve geniş bahçelere sahip kişileri de harekete geçirdi. Sosyal medya ve birçok internet sitesine kiralık ilanları vererek, düğün organizasyonlarının özel mülklerinde yapılabileceğini duyuranların sayısı giderek çoğalıyor. Düğün sektöründe önemli yeri bulunan kuruluş temsilcileri, gelişmeleri AKŞAM’a anlattı:

REZERVASYON DOLUYOR



Portaxe İşletme Sahibi Lütfü Sapmaz: “Daha önce salonlar için anlaşanlar da bunu açık alana çevirmek istiyor. Hem yaz sıcaklığı hem de salgın psikolojisi tercihleri kır düğünlerine çevirdi.”

2 DÖNÜMDE DÜĞÜN İMKANI



DüğünBuketi.Com Kurucusu Bilgehan Yılmaz: “2 dönüme ulaşan alanlarda düğün yapma fikri cazip geliyor ailelere. Havalandırma sorunu yok, masaları 2 metre aralıklarla kurabilirler. Genel zamların etkisiyle fiyat artışı yaşanabilir. Bu sektörde fırsatçılık yapan çıkmadı.”

YAZ DÜĞÜNÜNDE YÜZDE 50 ARTIŞ



Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık: “Temmuz-ağustos-eylül aylarında geçen seneye göre düğün sayısında yüzde 50 artış olacak. Fiyatlarda ise en az yüzde 10 zam olur.”

DAVETLİ SAYISI AZALACAK



Mywedding by Celebration Kurucusu Arzum İhsan: “Korona nedeniyle artık daha az davetlinin katıldığı butik düğünler ön plana çıkacak. Yılda ortalama 80 ila 100 düğün organize ediyoruz. Bu yıl bu rakam 20’yi geçmeyecek.”

BU SEZON FULL DOLUYUZ



Leonardo isimli mekanın işletmecisi Marlyn Dohoda: “Çiftler özellikle hafta sonunu tercih ettiği için sezon sonuna kadar doluyuz.”

LOKUM YERİNE KOLONYA!



İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez: “Açık hava düğünlerinin yanı sıra, kapalı mekanlarda da havalandırma sorunu yaşanmadığı, temiz kıyafetlerle düğüne gelenlerin masalarda da genelde aynı aileden insanlarla oturacağı için sorun yaşanmadan düğünlerin yapılacağına inanıyorum.”

80 MİLYAR TL’LİK SEKTÖR



Türkiye’de her yıl ortalama 550 bin düğün yapılıyor. Mekan ücreti, organizasyon, gelinlik, damatlık, nikah pastası, kuaför, söz, kına, nişan, ve ev eşyasıyla birlikte yılda düğünlere 80 milyar TL harcanıyor. Söz, nişan, kına, düğün ve çeyiz masrafları ortalama 150 bin TL’yi buluyor. Düğünlerin yüzde 65’ine 300 ve üzerinde davetli katılıyor. Ortalama bir düğünde 50 bin TL’lik takı takılıyor.

YEMEKLİ KIR DÜĞÜN YERLERİ



Kişibaşı / TL

Beykoz 50-100

Sarıyer 150-200

Adalar 200-300

Şile 150-200

Çatalca 50-100