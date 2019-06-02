Şampiyonlar Ligi finaline damgasını vuran isim Kinsey Wolanski oldu! Kinsey Wolanski kimdir?

1 Haziran Cumartesi gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde en çok konuşulan isim Kinsey Wolanski oldu. Sahaya atlayıp herkesin dikkatini çekmeyi başaran Kinsey Wolanski, yaptığı hareketle sosyal medyada da konuşuldu. Bikinisi ile orta sahaya kadar güvenlik görevlilerini peşinden koşturan güzelin sinema oyunculuğu da yapmış olan model Kinsey Wolanski olduğu anlaşıldı. Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı. Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmişti. Kinsey Wolanski’nin Instagram hesabında yarım saatte yaklaşık 100 bin kişilik bir artış oldu.

LİVERPOOL, TOTTENHAM'A SON SON 14 MAÇTA SADECE BİR KEZ YENİLDİ

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı. İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

KUPA LIVERPOOL'UN OLDU!

Wanda Metropolitano'da iki İngiliz takımı karşı karşıya getiren karşılaşmaya Liverpool hızlı başladı. Maçın henüz 25'inci saniyesinde Mane'nin çevirdiği top Sissoko'nun eline çarpınca hakem Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi. 2'nci dakikada topun başına geçen Mohamed Salah'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin ikinci yarısında ise iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın skorunu 87'nci dakikada Origi belirledi. Milner'in kullandığı köşe vuruşunda Tottenham savunmasının uzaklaştırmak istediği top Matip'in önünde kaldı. Matip'in pasında sol çaprazda topla buluşan Origi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.