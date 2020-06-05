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  3. Kimi kurallara uydu kimi hiçe saydı
05 Haziran 2020 Cuma 02:51 | Son Güncelleme:

Kimi kurallara uydu kimi hiçe saydı

Kimi kurallara uydu kimi hiçe saydı

Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı.

Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek koltuk sayısının üçte biri kadarda yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular dün yeni kurallarla ilk yolculuklarını yaptı. Toplu taşımada getirilen çapraz oturma düzenine bazı vatandaşlar uyarken bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen yan yana oturmayı tercih etti.

DURAKLAR YİNE KALABALIK

Yenibosna’da ise duraklara yanaşan bazı minibüs ve otobüs şoförlerinin kurallara uymayarak fazla yolcu aldığı görüldü. Ayrıca durakta bekleyen yolcuların da otobüslere binerken sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti. 

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