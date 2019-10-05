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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk sorusu ve cevabı tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı geçtiğimiz sezonu Arda Ayten’in müthiş performansıyla kapatmıştı. Ayten final sorusuna kalmış fakat yarışma programı sezon arasına girmişti. Herkesin nefeslerini tuttuğu bir milyonluk soru 5 Ekim Cumartesi günü Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu herkes tarafından merak edilip aratılmaya başladı. 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında Arda Ayten final sorusu ile karşı karşıya geldi. Yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Haberimiz içerisinden Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk soru ve cevabına ulaşabilirsiniz

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK FİNAL SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk final sorusu henüz yayınlanmadı. Saat 20.00’da Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşecek yarışmada Arda Ayten’e sorulacak soru yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir. 

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