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Kilis'te terör operasyonu

Kilis'te terör operasyonu

Kilis'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu kadın zanlı yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Hudut birliği askerleriyle merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, Afrika uyruklu Alman vatandaşı kadını Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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