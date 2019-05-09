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Kilis'te göçmen kaçakçılığına gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığına gözaltı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polisler, Suriye'den göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda M.D, H.M, B.D, F.D, M.B.P ve M.A.K. evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, B.D, F.D, M.B.P. ve M.A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. H.M. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(AA)

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