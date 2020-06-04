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  3. Kilis'te DEAŞ üyesi 2 kadın şüpheli yakalandı
04 Haziran 2020 Perşembe 12:01 | Son Güncelleme:

Kilis'te DEAŞ üyesi 2 kadın şüpheli yakalandı

Kilis'te DEAŞ üyesi 2 kadın şüpheli yakalandı

Kilis'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 2 şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, yabancı uyruklu A.M. ve D.A'yı yanlarındaki 4 çocukla ülkeye giriş yaptıkları sırada yakaladı.

Kimlik kontrolünde, Dağıstan uyruklu oldukları belirlenen kadın şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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