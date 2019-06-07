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07 Haziran 2019 Cuma 17:20 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 17:20

Kilis'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te, jandarmanın sınır hattında yaptığı devriye görevinde araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler sigaraları bırakıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çerçili köyü yakınlarında sınır hattında yaptığı devriye görevi sırasında araziye bırakılmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarmanın sigaraları araziye bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

(DHA)

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