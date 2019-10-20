Kiliseyi Kandil'e çevirmişler

Terör örgüt YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı’nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak Türkiye topraklarına saldırdı. YPG/PKK’nın, Fırat Nehri’nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde Ermenilere ait bir kiliseyi karargaha çevirdiği görüldü.

PAPAZ YERİNE TERÖR KÖŞESİ

PAPAZIN YERİNDE APO POSTERİ

Kilisede, papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle donatıldığı dikkat çekti. Elebaşının iki ayrı posterinin asılı bulunduğu duvarda ise haç ve diğer dini semboller yer alıyor.

Ermenilerin “horan” adını verdikleri bu bölüm, Hıristiyanlar açısından mahremiyeti bulunan ve sadece papazın girebileceği bir alan olarak biliniyor. Kilisenin diğer duvarında da üzerinde Ermenice yazılar bulunan ve vaftiz havuzunun yer aldığı bir bölüm görünüyor. Teröristlerin karargah olarak kullandığı, minarelerine keskin nişancıları yerleştirip ibadete kapattıkları kilise, Barış Pınarı Harekatı’yla korumaya alındı.

HER DUVARDA ELEBAŞI POSTERLERİ

‘HEPİMİZ KARDEŞİZ’

Kilisenin güvenliğini sağlayan SMO komutanlarından Ebu Abdo, şu açıklamada bulundu: “Tel Abyad ilçe merkezine girdiğimizde kiliseye yaklaşmadık. Çatışmalardan zarar görmesini istemedik. Hıristiyan ve Ermeni kardeşlerimize, Tel Abyad’a dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Kiliselerine gelip ibadetlerini yapabilirler. Biz kardeşiz.”