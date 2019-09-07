Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı

Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası Belediyesi önünde konuşma yaparken bir kişi sahneye doğru yumurta attı.

Yumurta, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1,5 metre önüne düşerken korumalar da CHP Genel Başkanı'nı koruma altına aldı. Daha sonra Kılıçdaroğlu konuşmasına devam etti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'na yumurta attığı iddia edilen İ.Ö, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kuşadası’nda belediye önünde konuşma yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurta atan kişinin kimliği belli oldu.

Yapılan araştırma sonunda yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 40 yaşındaki İrfan Ö. olduğu belirtildi. İrfan Ö.'nün kısa bir süre önce Söke’de korumalığını yaptığı bir AVM sahibi ile yaşadığı sorunların ardından cezaevine girdiği ve kısa bir süre öncede cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.