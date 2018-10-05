Kılıçdaroğlu'na 'şehit' tepkisi: Bu suça siz de ortaksınız

Kılıçdaroğlu, dün twitter adresinden “Batman’dan gelen acı haberle yüreğimiz yandı…Terör örgütü PKK’nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!” paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımdan kısa süre sonra, Kılıçdaroğlu’na yüzlerce tweet ile tepki gösterildi. PKK ve onun siyasi uzantısı HDP ile CHP arasında genel ve yerel seçimlerde yapılan işbirliğine dikkat çeken protestocuların, Kılıçdaroğlu’nun tweetinin hemen altında “HDP’ye oy verip PKK’yı meclise sokan CHP’liler, Allah belanızı versin”, “Hâlâ bu katillerin sözcülüğünü yapanlar ve aşağılık siyasi çıkarları için bu şerefsizleri sırtlarında taşıyanlar, bu hıyanetin ortağıdır, katilleri kınamaları(!) sadece münafıklıktır”, “Bu suça siz de ortaksınız” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

(Star)