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  3. Kılıçdaroğlu tüzüğü devreye giriyor

Kılıçdaroğlu tüzüğü devreye giriyor

Kılıçdaroğlu tüzüğü devreye giriyor

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı’na yeni tüzükle gidiliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM üyeliğini kendisine bağladı.

Ercan ÖZTÜRK

Eski tüzüğe göre aday olabilmek için üyelerin yüzde 10’nun imzasını almak gerekiyordu. Yeni tüzükte bu oran yüzde 5’e çekildi. PM adayı olmak isteyen adaylar öncelikli olarak 10 kurultay delegesinin imzasını almak zorunda. Aksi takdirde Kılıçdaroğlu’ndan “Uygundur” yazısı alması gerekiyor. 

GENÇLİK VE KADIN KOTASI

Yeni tüzükle ilk defa gençlik ve kadın kotası devreye girecek. 60 kişiden oluşacak PM üyeliğinin yüzde 33’ü (20 üye) kadın kotasına, yüzde 22’si (12 üye) ise gençlik kotasına ayrılacak. 8 kişilik koltuk da Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’na ayrılacak. Parti kulisinde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu’na yakın olan Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl ve Haluk Koç gibi isimlere kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan MYK’da yapılacak olan artırma ve azalmaya da Kılıçdaroğlu’nun karar vereceği ve 18 kişiden oluşan koltukların 12’ye indirileceği iddia ediliyor.

BALIKÇI YERİNE BELEDİYE BİNASI

CHP’de Ankara adayının belirlenmesi için balıkçıda yapılan toplantılara eleştiri gelince mekan değişikliğine gidildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bu defa da PM üyelerini toplantı yapmak için Yenimahalle Belediye binasına davet etti.


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