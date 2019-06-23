Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Anadolu'da bütün gözleri, bütün yürekleri, bütün düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, yakınlarına telefon eden, akrabalarına telefon eden bütün 81 ildeki yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİParti'nin Sayın Genel Başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nda yer almamakla beraber bize destek veren AK Parti'li kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."