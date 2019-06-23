Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

Kılıçdaroğlu: Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul seçiminin ardından yaptığı konuşmada "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir." dedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

         "Anadolu'da bütün gözleri, bütün yürekleri, bütün düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, yakınlarına telefon eden, akrabalarına telefon eden bütün 81 ildeki yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİParti'nin Sayın Genel Başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nda yer almamakla beraber bize destek veren AK Parti'li kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."     

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Afra Saraçoğlu artık sarışın
<p>İstanbullular yeniden sadık başına gitti. Oyumuzu kullanınca kendimizi böyle kahraman gibi hisset

Oyumu Kullandıktan Sonra Hissettiğim

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oyunu kullandı

Hülya Avşar ve Zehra mühürleri unutunca…