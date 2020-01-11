Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8778
  • 6,5392
  • 295.073
  • 118664
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi'

'Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi'

'Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendiğini ve  şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, bir aya kadar bu işin çözüleceğini ve Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi olmadığını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...


Kadın dizisinden şoke eden karar!
Çağla Şıkel yeni bir aşka mı yelken açtı?
Tolga Sarıtaş Çukur'a katılacak mı? Aras Bulut İynemli yanıtladı
Yeni projesi belli oldu
Düzyatan ailesinin Finlandiya tatili
<p>Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Altgeçidinde meydana

Taksici İle Kadın Turistin Tekme Tokatlı Kavgası Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye

Ateşe tiner döktü, sonrası felaket!