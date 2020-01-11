'Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi'

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendiğini ve şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğunu açıkladı.

Bakanlık ayrıca, bir aya kadar bu işin çözüleceğini ve Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi olmadığını ifade etti.

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