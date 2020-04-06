Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7535
  • 7,305
  • 352.944
  • 90636.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.


Korona ile mücadelenin önemli merkezi Kayseri Şehir Hastanesi

Korona ile mücadelenin önemli merkezi Kayseri Şehir Hastanesi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Turp suyu böbrek taşını düşürür

Enginarın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı