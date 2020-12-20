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  • Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfretti: Neden geç kaldınız?
20 Aralık 2020 Pazar 10:31 | Son Güncelleme:

Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfretti: Neden geç kaldınız?

Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere küfretti: Neden geç kaldınız"
İHA

Antalya'da otomobiliyle dereye düşen alkollü sürücü Ahmet Ö., kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Neden geç kaldınız?" diyerek küfretti.

Antalya'da otomobiliyle dereye düşen alkollü sürücü Ahmet Ö., kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Neden geç kaldınız?" diyerek küfretti.

İHA'da yer alan haberde alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Ö., dün gece saat 23.45’te otomobiliyle birlikte Gavur Deresi’ne düştü. Olay sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Kurtarma çalışması başlamadan önce otomobilden çıkan ancak dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden çıkamayan Ahmet Ö. bir süre bekledi. Kendi imkanları ile kurtulmayı başaran Ahmet Ö’ye olay yerine gelen polisler merdiven uzattı. Ahmet Ö., 'Neden bu kadar geç kurtardınız?' diyerek tepki gösterdi. Ekiplere küfür eden sürücü, ardından çocukları getirilmezse dereden çıkmayacağını söyledi. Evinin adresini de veren Ahmet Ö., ikna edilerek dereden çıktı. Şahıs, bu defa ise hastaneye gitmemek için direndi. Polis ekiplerinin çabası sonucu hastaneye gitmeye ikna edilen Ahmet Ö., yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Caddeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise kurtarıcı marifetiyle dere yatağından çıkartıldı.

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