Kendisi vaat etti, yapılanı iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Haliç’te yapılması planlanan ‘Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ projesini iptal edip, aynı alanda ‘Temel Atmama’ töreni düzenlemesi tepkilere neden oldu. Seçim vaatleri arasında ‘biyolojik atıksu tesisi’ de bulunan İmamoğlu’nun ‘ihtiyaç yok’ dediği proje, 31 Mart öncesi ‘Kirliliği Önlemeye Yönelik 5 Yıllık Eylem Planı’nda şu başlıklarla yer aldı:

• Marmara Denizi’nin kirlenmesine engel olacağız.

• Bölgesel, ulusal ve uluslararası koruma platformları,

• 5 yıllık kirliliği önleme eylem planı,

• 2 yeni ileri biyolojik arıtma tesisi,

• Denize girilebilecek, lüfer yok olmayacak, orkinos geri gelecek.”

Projenin iptalini 13 maddelik bir manifestoyla eleştiren BM İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre, Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da İmamoğlu’nun seçim vaadine dikkat çekti.

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıl etkinliklerinde İmamoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sohbet etti.

SÖZLERİNİ DOĞRU BULMUYORUM

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, ‘Kahramanın yolculuğu’ kitabına tepkisini DW Türkçe’ye değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu şunları söyledi: “Kaftancıoğlu’nun sözlerine katılmıyorum. Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar. Şu anda yazan bir profesyonel. Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Buna saygı duymak lazımdır. Canan Hanım’ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım.”