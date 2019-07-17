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  3. Kendini MİT personeli olarak tanıtmıştı... Yakalandı

Kendini MİT personeli olarak tanıtmıştı... Yakalandı

Kendini MİT personeli olarak tanıtmıştı... Yakalandı

Samsun'da kendisini MİT personeli olarak tanıttığı, yaşlı adamı ortak iş yapma vaadiyle yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. adlı şahıs, tanıştığı 75 yaşındaki D.Ç.'ye kendisini Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) A Takımı'nda yer aldığını iddia ederek arkadaş oldu. Ticaretle de uğraştığını söyleyen M.A., kandırdığı D.Ç.'yi ortak iş yapma vaadiyle 300 bin lira parasını alarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan D.Ç., polise şikayette bulundu. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırılıcılık Bürosu ekipleri sahte MİT personeli M.A.'yı, D.Ç. ile Tekkeköy ilçesinde buluşunca yakalandı. Gözaltına alınan M.A., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. 
(İHA) 

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