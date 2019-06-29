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  3. Kazak milyarderin mega yatı Fethiye'ye geldi

Kazak milyarderin mega yatı Fethiye'ye geldi

Kazak milyarderin mega yatı Fethiye'ye geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt ikmali için demirleyen "Idynasty" isimli mega yat, ilgi odağı oldu.

Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.

Yata, 5 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek Adaları'nda gideceği öğrenildi.

Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

(AA)

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