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  3. Kayseri'deki dehşete düşüren cinayetin zanlısı yakalandı

Kayseri'deki dehşete düşüren cinayetin zanlısı yakalandı

Kayseri'deki dehşete düşüren cinayetin zanlısı yakalandı

Kayseri’de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü tabanca ile ateş ederek öldürüp kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. sokak üzerinde dün meydana gelen olayda B.B., kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı kovaladı. Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan B.B., araçtan inerek Niyazi Y.’ye tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olarak B.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
  
Olayla ilgili soruşturma sürerken, B.B. işlemler için emniyete götürüldü.

(İHA)

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