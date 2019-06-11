  • $5,7852
  • 6,5496
  • 246.445
  • 94.373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 09:34 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:34

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleŞube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, F. S. (39) yakalandı. Ekipler tarafından F.S.'nin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 17 parça halinde toplam 28 gram gelen metamfetamin, 1 adet tabanca ve bu tabancayla ait fişekler ve 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen diğer bir operasyonda ise, O.U. (40) isimli şahıs yakalandı. Şahısta yapılan aramada, 102.22 gram metamfetamin ele geçirildi. 
Operasyonlarda gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 
(İHA) 

Sabah Kahvaltısında Hangi Besinler Tüketilmeli?

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.