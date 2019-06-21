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  3. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken 12 kişi gözaltına alındı.

 Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; F.Y., Y.K., T.A., H.Ç., A.G., A.D., M.A.K., R.D., H.G., S.K., A.K., S.D.  yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 6 parça halinde toplamda 86.15 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1.00 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde toplamda 79.80 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 adet Lyrica 300 mg hap, 2 adet tabanca ve 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

 Yakalanan 9 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan, 3 şahsa da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan firar olan A.A. da yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

İHA

 

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