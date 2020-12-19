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  • Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
19 Aralık 2020 Cumartesi 21:55 | Son Güncelleme:

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
DHA

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesinde uygulama yapan ekipler, 38 ADM 611 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Polisle yaşanan kovalamaca sonucu otomobil kısa sürede durduruldu. Araç içinde bulunan Kazım P., Doğan P., Kazım A. ve Mustafa B. yakalandı. Araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

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