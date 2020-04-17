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  3. Kayseri'de ilginç kaza! İnfaz düzenlemesiyle çıktığı gün öldü

Kayseri'de ilginç kaza! İnfaz düzenlemesiyle çıktığı gün öldü

Kayseri'de ilginç kaza! İnfaz düzenlemesiyle çıktığı gün öldü

Kayseri'de tahliye olduğu cezaevine ait araçtan bagajını almak isteyen kişi, yeni tahliye olan başka bir kişinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olanları taşıyan araç, Kayseri-Malatya karayolunda arıza yaptı.

Yol kenarına çekilen araçtan bagajını almak için inen Ş.K'ye, H.T'nin kullandığı otomobil çarptı.

Ş.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan H.T, Kayseri kent merkezinde Battalgazi Mahallesi'nde jandarma ekilerince yakalandı.

H.T'nin de son düzenlemeyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

(AA)


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